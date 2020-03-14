كيف تعيش حياتك بشكل طبيعي مع الحجر الصحي

2020/03/14 | 06:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد قد يتنابنا القلق ونشعر بالحاجة لعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.كما يمكن أن تفرض السلطات حجراً صحياً على منطقتنا أو مدينتنا، وتنصح بالمكوث في المنازل تفادياً لانتقال العدوى.ومن هنا تبرز الحاجة لمعرفة كيفية التأقلم مع أسلوب الحياة الجديد الذي قد تفرضه ظروف انتشار الفيروس، لذا […]

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