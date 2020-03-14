معقمات الأيدي أم الماء والصابون.. ما الأفضل؟

2020/03/14 | 06:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /هناك عدد من الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لخفض خطر الإصابة بفيروس COVID-19 القاتل.وتشمل إحدى هذه الطرق الرئيسة، غسل اليدين بشكل منتظم، على الرغم من صعوبة تطبيق ذلك أثناء التنقل.وفي حين أن معقمات الأيدي تشكل بديلا رائعا خارج المنزل، حذر الخبراء من أنها ليست فعالة مثل استخدام الماء الساخن والصابون.[…]

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