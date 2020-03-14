5 أطعمة لمواجهة فيروسات الجهاز التنفسي

2020/03/14 | 06:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا تختلف توصيات الوقاية من عدوى الإنفلونزا عن فيروس (كوفيد-19) أو كورونا المستجد.وتدعم بعض المغذيات جهاز المناعة لمواجهة الفيروس الذي يهاجم الجهاز التنفسي وعدم ظهور الأعراض بشدة.إليك أفضل 5 أطعمة تقوّي مناعتك في موجهة فيروسات التنفس: * الفواكه، وخاصة الحمضيات تزوّد الجسم بجرعة كبيرة من فيتامين “سي”، وبالماء اللازم لترطيب الجسم، وخفض […]

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