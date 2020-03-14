أفضل علاجات منزلية لارتفاع الحرارة

2020/03/14 | 06:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع تزايد القلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتشابه أعراضه مع الإنفلونزا تنبغي العناية بنظافة اليدين، وغسلهما بالماء والصابون باستمرار.وفي ظل هذه الأجواء يتزايد القلق من نزلة البرد والإنفلونزا وأعراضهما، وخاصة عند ارتفاع الحرارة.إليك أنجح الطرق المنزلية لخفض حرارة الجسم وتخفيف الحمّى.بذور الشبت.من أفضل العلاجات الفعّالة للحمّى بذور الشبت.تعمل […]

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