نصف ملعقة زيت زيتون يوميا تقلل من إصابتك بنوبة قلبية

2020/03/14 | 07:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهرت دراسة جديدة أن تناول نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بمقدار الخمس.الباحثون من جامعة هارفارد درسوا صحة ما يقارب 100 ألف شخص على مدار 24 عاما، ووجدوا أن استهلاك زيت الزيتون مفيد لصحة القلب.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه يتفق معظم […]

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