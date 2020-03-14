السعودية تعلق الرحلات الجوية ودولة جديدة تنضم لقائمة كورونا

2020/03/14 | 07:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت السعودية، السبت، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن القرار يأتي وفقا للإجراءات الوقائية وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وحسب بيان نشرته الوكالة فإن "حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية، إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة 11 من صباح الأحد".

وأضاف المصدر أن تلك المدة ستعتبر "إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم".

وأوضحت "واس" أنه "سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقا للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين".

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وعلى صعيد اخر أكدت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان مساء الجمعة، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح وزير الصحة محمد نذير ولد حامد في تصريح متلفز أن المصاب تم عزله فورا، مؤكدا أن لدى الدولة "كلّ الوسائل" لرعاية المصابين بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أنّ المصاب بالفيروس "عاد إلى البلاد من أوروبا في 9 مارس الجاري".

وأضاف البيان أنّ "المصاب عزل نفسه بمنزل في نواكشوط، وذلك بعدما علم بإصابة من كان يقيم معه في أوروبا بالفيروس".

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