كم تبلغ التكلفة الحقيقية لتحليل فيروس كورونا؟

2020/03/14 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع تفشي فيروس كورونا عالميا، تزايدت المخاوف من احتمال استغلال التجار والعاملين في القطاعات الطبية حول العالم للموقف، لزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، ما شكل أرضية خصبة لظهور بعض الشائعات في هذا الصدد.الشائعة الأبرز كانت حول التكلفة، وجاءت من مصر وأمريكا.بعدما أعلنت السلطات الطبية في مصر عن تقديم خدمة التحليل […]

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