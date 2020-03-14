خمسة أيام يحتاجها كورونا حتى تظهر أعراضه

2020/03/14 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكدت دراسة حديثة أن فيروس كورونا يحتاج إلى خمسة أيام في المتوسط حتى تظهر أعراضه على الشخص المصاب به.وقد درس فريق من العلماء الأمريكيين حالات إصابة بالفيروس من الصين ودول أخرى؛ لفهم المزيد عن المرض الذي يسببه ذلك الفيروس.وتوصل الفريق إلى أن الأعراض بدأت تظهر على معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، […]

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