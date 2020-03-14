النفط العراقي ينخفض الى أقلِّ من 30 دولاراً

2020/03/14 | 07:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، ان سعر برميل النفط الخام العراقي انخفض الى ما دون 30 دولارا امريكيا مما يعني خسارة نصف ايرادات البلاد.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت عن صالح قوله ان "صادرات العراق النفطية تشكل نسبة 98 % من تدفقات العملة الأجنبية الى العراق، بينما يشكل النفط 45 % من الناتج المحلي الإجمالي و93 % من ايرادات الموازنة العامة مما يجعله المورد الرئيس للاقتصاد العراقي".

واضاف ان "الحكومة اتخذت جملة من التدابير لمعالجة الازمة في ما يتعلق بالنفقات العامة والالتزامات الرئيسة لمواجهة نقص الموارد"، موضحا ان «ما ورد من إرشادات واراء في بيان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يمثل حلولا مهمة تصب في بلورة سياسات استثنائية لمواجهة الازمة".

وتابع صالح ان "سعر برميل النفط العراقي هبط الى اقل من 30 دولارا بعدما كان يقارب الـ 60 دولارا، وهو ما يكشف عن خسارة نصف إيراداتنا النفطية مقارنة بمعدلاتها السابقة، مما يشكل صدمة كبيرة في الإيرادات والموارد وتحتاج الى وقفة جادة وحكمة في ادارة الموارد، كما تحتاج الى رقابة كبيرة"، مؤكدا ان "لدى الحكومة العراقية جهاز إنذار مبكر لتدارك الموارد بالشكل الذي يخفض من اثر هذه الأزمة".

واشار الى ان "مجلس الوزراء يعكف على دراسة وضع المعالجات وبدائل كثيرة تحوطية لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها وحماية الموارد العامة وتنشيط حركة الاقتصاد في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي في انكماش أسعار النفط والجانب الصحي بمواجهة انتشار فايروس كورونا، لاسيما ان الحكومة تسعى جاهدة لامتصاص تداعيات الأزمة النفطية والصحية".

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