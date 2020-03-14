إلهامي الميرغني - لا مؤاخذة البنية التحتية

2020/03/14 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهامي_الميرغني هي مجموعة الوسائل، والأدوات المستخدمة في تصميم، وبناء المرافق، والأماكن التي تتكوّن منها الأحياء، والقُرى، والمُدن كالطُرقِ، والحدائق العامّة، والتمديدات الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي، والأنفاق والهاتف وشبكات الاتصالات ، والكباري وغيرها من البُنى التحتية الأخرى.وعندما تفاجئنا كارثة طبيعية كبيرة ينكشف ضعف وهشاشة هذه البنية التحتية التي انفق عليها مليارات الجنيهات علي مدي العقود الماضي......

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