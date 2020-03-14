2020/03/14 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #إلهامي_الميرغني هي مجموعة الوسائل، والأدوات المستخدمة في تصميم، وبناء المرافق، والأماكن التي تتكوّن منها الأحياء، والقُرى، والمُدن كالطُرقِ، والحدائق العامّة، والتمديدات الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي، والأنفاق والهاتف وشبكات الاتصالات ، والكباري وغيرها من البُنى التحتية الأخرى.
وعندما تفاجئنا كارثة طبيعية كبيرة ينكشف ضعف وهشاشة هذه البنية التحتية التي انفق عليها مليارات الجنيهات علي مدي العقود الماضي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إلهامي الميرغني - لا مؤاخذة البنية التحتية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعندما تفاجئنا كارثة طبيعية كبيرة ينكشف ضعف وهشاشة هذه البنية التحتية التي انفق عليها مليارات الجنيهات علي مدي العقود الماضي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إلهامي الميرغني - لا مؤاخذة البنية التحتية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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