مشاهد مؤلمة لانتشال جثامين شهداء العدوان الأميركي في العراق

2020/03/14 | 08:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “الحشد الشعبي” مجموعة صور تجسد مشاهد مؤلمة لانتشال الجثامين الطاهرة لشهداء العدوان الأميركي الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي والقوات الأمنية....

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