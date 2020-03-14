ايران تشتكي من الحظر الامريكي وتقول انه يعرقل جهودها في مكافحة كورونا

2020/03/14 | 08:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، الحظر الاميركي بانه يعرقل جهود ايران في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا بان الازمات الدولية بحاجة الى جهود دولية حقيقية.وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ان الشعب والحكومة في ايران يبذلان جهودا كبيرة في مكافحة فيروس “كوفيد-19″ الا ان […]

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