بينها العراق .. الصين تفرض الحجر الصحي على القادمين من 25 دولة

2020/03/14 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت مقاطعة "غوانغدونغ" جنوب الصين، فرض الحجر الصحي على القادمين من 25 دولة سجلت اصابات بفيروس كورونا بينها العراق.

والقرار نشرته الخطوط الجوية لجنوب الصين نقلا عن بيان للمقاطعة والذي يحمل عنوان "تحذير سفر من خطوط جنوب الصين الجوية".

وذكرت حكومة المقاطعة في بيانها أنه سيتم وضع كل الرحلات الجوية القادمة إلى عاصمتها "غوانزو" من الخارج، والتي يحمل ركابها إقامة في 25 دولة، في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد وصولهم الى المدينة.

والدول الـ25 التي حددتها حكومة المقاطعة هي كالاتي: كوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسنغافورة والولايات المتحدة والكويت والبحرين وتايلاند والمملكة المتحدة وأستراليا وسويسرا وماليزيا والنرويج وكندا والعراق والإمارات العربية المتحدة وفيتنام والنمسا والسويد وهولندا وروسيا.

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