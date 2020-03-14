دول عربية تتصدر حالات الاصابة بكورونا.. التفاصيل هنا

2020/03/14 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصدر الدول العربية المطلة على الخليج حالات الاصابة الجديدة، مثل الكويت التي سجلت عشرين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 100، فيما شفيت خمس حالات من العدد الإجمالي، وتم إيقاف الصلوات في المساجد.في السعودية بدورها سجلت سبعة عشر حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم احدى عشر مصريا، ليرتفع بذلك […]

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