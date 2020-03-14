“العهد نيوز” تنشر نص كلمة السيد نصرالله التي ألقاها يوم امس وتناول فيها آخر المستجدات والتطورات

2020/03/14 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “العهد نيوز”، نص كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي القاهل مساء يوم الجمعة، وتناول فيها آخر المستجدات والتطورات .أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى […]

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