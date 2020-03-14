مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق 

2020/03/14 | 08:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جدید کررت الولایات المتحدة الامریکیة ومعها هذه المرة بریطانیا خرقها السافر للسیادة العراقیة عبر قصفها قواعد تابعة للقوات الامنیة من الجیش والشرطة ...

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