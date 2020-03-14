الطقس.. استمرار حالة عدم الاستقرار في أجواء العراق وذلك في عموم مدن البلاد

2020/03/14 | 08:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، استمرار حالة عدم الاستقرار في اجواء العراق وذلك في عموم مدن البلاد.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، إن “حالة عدم الاستقرار ستستمر في معظم مدن البلاد هذا اليوم بقيم ضغط تصل الى 1009 مليبار، ويستمر الطقس غائما الى غائم بشكل جزئي بسحب ركامية […]

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