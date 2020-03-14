محمود الصباغ - سقوط الديمقراطية في سوريا في الفترة ما بعد الاستقلال حتى الوحدة مع مصر

2020/03/14 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ تحلل هذه الورقة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للسنوات الممتدة ما بين استقلال سوريا في العام 1946 و حتى العام 1958 تاريخ الوحدة مع مصر التي أدت إلى سقوط الديمقراطية في البلاد.وبرغم ما تم الحصول عليه بشق الأنفس من إنجازات سيادية و إنشاء مؤسسات ليبرالية بعد العام 1946, فقد واجهت سوريا عقبات عدة حالت دون ترسيخ الحالة الديمقراطية وتعرض استقرار لدولة إلى الزعزعة بسبب الفوارق الاقتصادية بي......

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