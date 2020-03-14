إقليم كوردستان يصدر تعليمات لسائقي شاحنات يقصدون إيران

2020/03/14 | 08:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شددت إدارة مجمع "حاج عمران" الحدودي الدولي يوم السبت على سائقي الشاحنات في اقليم كوردستان الذي يقصدون إيران لجلب البضائع والسلع بضرورة تطبيق تعليمات الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، لافتة الى ان اي سائق لا يلتزم بالتعليمات سيتم استبعاده.

وقالت الادارة في بيان اليوم انه "ضمن الحفاظ على السلامة العامة، ومنع تفشي فيروس كورونا فإن منفذ (حاجي عمران) الحدودي الدولي يسترعي انتباه سائقي الشاحنات بالالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة وتجنب الاختلاط عند ذهابهم داخل السوق في جمرك إيران".

واوضح البيان انه "لا ينبغي لسائقي الشاحنات قصد الكافتريات والمطعام والمحال في ايران"، مشددا على ضرورة ارتداء السائق ملابس الصحة الخاصة، و وضع الكمامة في الوجه، مع لبس القفازات باليد، وتعقيم داخل الشاحنة ومقابض ابوابها.

ولفت البيان الى ان اي سائق لا يلتزم بتلك التعليمات لن يُسمح له بالاستمرار في عمله بنقل البضائع والسلع، وسيتم استبعاده من معبر "حاج عمران" الحدودي.

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