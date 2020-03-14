قبرص تغلق حدودها أمام الوافدين من خارج أوروبا

2020/03/14 | 09:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، اليوم السبت، عن إغلاق حدود بلاده لأسبوعين أمام الأجانب، تحسبا لانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى إن الإجراء سيبدأ تنفيذه اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال أناستاسيادس في خطاب متلفز إن "الدخول محظور لأسبوعين على أي مواطن ليس قبرصيا وليس مقيما، أو لا يعمل في الجزيرة بوصفه أوروبيا أو مواطنا من دولة أخرى".

ويستثني المنع أيضا الدبلوماسيين والطلاب الأجانب في الجزيرة.

وأضاف إنّ "الرعايا الأجانب بإمكانهم العمل في الجزيرة ما داموا يحملون الأذون اللازمة".

والجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا باتت "بؤرة" جائحة فيروس كورونا الجديد، وحذرت أنه من "المستحيل" معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي إن "أوروبا حاليا هي بؤرة وباء فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تسجل يوميا يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

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