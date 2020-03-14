القانونية النيابية تعلن قرب اكمال الجدول الخاص بانتخابات الدوائر المتعددة

2020/03/14 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، السبت (14 آذار 2020)، عن الانتهاء من اكمال قانون انتخابات مجلس النواب، فيما أشار إلى أنها تواصل عملها لاستكمال الفقرة الوحيدة المتبقية من القانون.

وقال الغزي في تصريح صحفي، إن "قانون انتخابات مجلس النواب اكتمل من جميع نواحيه باستثناء الجدول الذي يخص الدوائر المتعددة".

وأضاف، أن "عدم تمرير الفقرة يعود إلى أنه بعد التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب بدأت العطلة التشريعية"، لافتاً إلى أنه "في بداية الفصل التشريعي الثاني ستعمل اللجنة القانونية على استكمال الجدول وخلال اسبوعين يرسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه".

وأكد الغزي أن "الجدول يتضمن نوعية الدوائر المتعددة وعدد المقاعد في كل محافظة وكيفية توزيعها"، مبيناً أن "اللجنة القانونية تواصل عملها لاستكمال الفقرة الوحيدة المتبقية من قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بالدوائر المتعددة ونوعيتها وعدد المقاعد في كل محافظة خلال اسبوعين بعد بداية الفصل التشريعي الثاني".

يتبع .



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