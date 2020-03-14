صحة ديالى تكشف نتيجة فحص ثلاث حالات اشتبه في إصابتهم بكورونا

2020/03/14 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، السبت (14 آذار، 2020) عن سلامة الموقف الصحي لثلاث حالات اشتباه بفايروس كورو...





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