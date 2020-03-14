شكوى العتبة الحسينية بكربلاء لدى المحاكم الدولية

2020/03/14 | 09:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت العتبة الحسينية المقدسة في مدينة كربلاء، رفع دعوى قضائية لدى المحاكم الدولية بشأن استهداف مطارها الدولي من قبل طائرات قوات الاحتلال الامريكي كون...

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