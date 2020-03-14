هلع في أربيل..والأسواق تكتظ بالمواطنين بسبب ماسيحصل

2020/03/14 | 09:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مواقع عراقية صورا لهجوم المتبضعين في مدينة اربيل على الاسواق.

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