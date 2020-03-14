بسبب كورونا.. تأجيل جميع المباريات الدولية إلى إشعار آخر

2020/03/14 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فجر اليوم السبت، تأجيل جميع المباريات الدولية المقرر إقامتها خلال الشهرين الجاري والمقبل، حتى إشعار آخر.وقال الاتحاد الدولي في بيان، اطلعت “العهد نيوز”، على نسخة منه، إن “جميع المباريات التي كان من المقرر ان تقام في شهري آذار ونيسان سيتم تأجيلها إلى إشعار آخر […]

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