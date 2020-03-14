رئيس حكومة المجر: انتشار فيروس كورونا سببه الأجانب والهجرة

2020/03/14 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربط رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان، بين الهجرة وفيروس كورونا المستجد، لأن كلاهما ينتشران عبر التنقلات، وقال “لقد جاء به الأجانب وينتشر في صفوفهم”.وأعلنت المجر حتى الآن عن إصابة 19 شخصا بفيروس كوفيد-19، وسجل أكثر من نصف عدد الإصابات لدى إيرانيين يستفيدون من منح دراسية تقدمها الحكومة المجرية.وبرّر أوربان قرار الحكومة غلق الجامعات […]

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