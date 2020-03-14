القانونية النيابية: انجاز قانون الانتخابات بشكل كامل باستثناء الجدول الخاص بالدوائر المتعددة

2020/03/14 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أنها على وشك استكمال الفقرة الوحيدة المتبقية من قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بالدوائر المتعددة ونوعيتها وعدد المقاعد في كل محافظة خلال أسبوعين بعد بداية الفصل التشريعي الثاني.وقال نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “قانون انتخابات مجلس النواب اكتمل […]

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