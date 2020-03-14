2020/03/14 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – العراق ارتفعت أسعار النفط العالمية، بأكثر من 7 في المئة عقب تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية.
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام برنت عند الساعة 22.59 بنسبة 4.43 في المئة – حتى 34.66 دولارا للبرميل، وأسعار العقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان لخام تكساس بنسبة 5.37 في المئة […]
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام برنت عند الساعة 22.59 بنسبة 4.43 في المئة – حتى 34.66 دولارا للبرميل، وأسعار العقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان لخام تكساس بنسبة 5.37 في المئة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط العالمية لأكثر من 7 في المئة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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