بيل غيتس يستقيل من منصبه في مجلس إدارة مايكروسوفت

2020/03/14 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية أن الميلياردير وأحد مؤسسيْ الشركة والمستشار في الشؤون التكنولوجية، بيل غيتس، سيغادر منصبه في مجلس الإدارة قريباً للتفرغ للأعمال الخيرية ومنها الصحة والتنمية والتعليم.وأضاف البيان أن غيتس التزم في السنوات الأخيرة بأعمال ونشاطات من شأنها الإسهام في كبح التغيّر المناخي.وفي بيان نشرته الشركة عبر موقعها على الإنترنت قال الرئيس […]

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