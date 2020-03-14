تسجيل اول حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية والسلطات تغلق بلدة

2020/03/14 | 09:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة واسط يوم السبت عن تسجيلها اول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل مسن عائد هو و زوجته من ايران.

وقالت الدائرة في بيان اليوم ان حالة الوفاة التي سجلت بفيروس كورونا هي لمريض مسن من اهالي ناحية شيخ سعد دخل مع زوجته المصابة ايضا بعد ان عادا مؤخرا من ايران.

واوضح البيان ان الرجل دخل الى المستشفى وهو يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي وهو ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته برغم الاجراءات الطبية التي بذلت لإنقاذ حياته فيما تزال زوجته تحت العناية الطبية برغم انها تعاني ايضا من عجز القلب (مسبقا).

ودعت دائرة صحة واسط المواطنين الى الالتزام بمقررات خلية الازمة لتجنب الاصابة بالفايروس .

وكانت دائرة صحة المحافظة قد اعلنت امس الجمعة عن تسجيل إصابتين لرجل وزوجته موجبة بمرض الكورونا .

من جهتها قررت شرطة محافظة واسط عزل ناحية شيخ سعد بعد تسجيل حالة وفاة فيها.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه نظرا لوجود حالة وفاة احد الأشخاص في ناحية شيخ سعد بسبب فيروس كورونا وعليه قررت خلية الأزمة في محافظة واسط غلق ناحية شيخ سعد ، مشددة انه يمنع الدخول الى الناحية أو الخروج منها.

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