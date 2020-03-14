أمانة بغداد تستنفر كوادرها

2020/03/14 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت امانة بغداد، ان كوادرها مستنفرة منذ مساء امس لمواكبة هطول الامطار التي ازدادت شدتها خلال ساعات الليل.وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت، ان “الامانة توكد على التصفير المستمر لمحطاتها وخطوطها بالاضافة الى التشديد على اتخاذ كوادرها كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع اَي زخات مطر خلال الساعات المقبلة حسب […]

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