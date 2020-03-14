آمال قرامي - الكورونا بين السياسيّ والدينيّ

2020/03/14 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي التي تهدّد سلامتهم الصحيّة بنصيب من العقلانية.ورغم هذا الجهد المبذول لتنزيل هذه «الجائحة» في إطارها العلميّ لم يفوّت الدعاة والأئمة والقادة الدينيون الفرصة للظهور في المشهد الإعلاميّ مقدّمين شروحهم ونصائحهم التي تنهل من معين شكّله الفكر الميثيّ والفكر الغيبي، وتستند إلى سرديّة المؤامرات التي تحاك ضدّ المسلمين».فحسب الشيخ الدكتور أحمد عيسى حسن المعصراوي المصري فالوباء هو «عقاب إلاهيّ» عن المعاصي......

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