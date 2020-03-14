خليل اندراوس - أمة اليمين – قوة المحافظين في أمريكا

2020/03/14 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس هل المواجهة النهائية في الانتخابات الامريكية عام 2020 ستكون بين اليساري ساندرز واليمين ترامب؟!الولايات المتحدة الامريكية اكثر بلدان العالم المتقدم محافظة على مستويات مختلفة، ثقافية، اعلامية سياسية ومنها ايضا انشاء المشاعر الدينية المتطرفة والمرتبطة بالفكر والايديولوجية اليمينية الرأسمالية والصهيونية.وهذه تربة خصبة لصعود قوى اليمين المحافظ الامريكي وخاصة الآن في فترة رئاسة ترامب.وف......

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