مصرف الرافدين: إطلاق سلف جديدة لنحو 4500 موظف حكومي

2020/03/14 | 09:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أطلق مصرف الرافدين، السبت، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر […]

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