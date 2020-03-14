صحة ديالى: سلامة الموقف الصحي لثلاث حالات اشتباه بفايروس كورونا

2020/03/14 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن سلامة الموقف الصحي لثلاث حالات اشتباه بفايروس كورونا.وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، فاضل نبيل في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “نتائج الفحوصات المختبرية لثلاث حالات اشتباه بفايروس كورونا، تم وضعهم في الحجر الصحي، أظهرت خلوهم من الفايروس وتم اتخاذ قرار […]

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