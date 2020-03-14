أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الألماني

2020/03/14 | 09:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق ظهرت أول حالة مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي البوندسليجا، اليوم الجمعة، حيث أعلن نادي بادربورن إصابة لاعبه الشاب (20 عاما)، لوكا كيليان، بعد ثبوت إيجابية العينة التي أُخذت منه.وأكد النادي في بيان، عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق الدائم مع السلطات المحلية، لاحتواء الفيروس.وأوضح بادربورن أيضًا، […]

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