شرطة واسط تقرر غلق ناحية سجلت حالة وفاة بكورونا

2020/03/14 | 09:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في محافظة واسط، السبت غلق ناحية شيخ سعد، في المحافظة، بعد وفاة شخص بسبب فيروس كورونا.وذكرت الدائرة، في بيان، أن “حالة وفاة سُجلت لمصاب مسن بفيروس […]

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