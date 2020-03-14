الفيفا يوقف جميع المباريات الدولية حتى إشعار آخر

2020/03/14 | 09:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فجر اليوم السبت، تأجيل جميع المباريات الدولية المقرر إقامتها خلال الشهرين الجاري والمقبل، حتى إشعار آخر.وقال الاتحاد الدولي في بيان، ، إن “جميع […]

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