مستشار رئيس الوزراء : العراق يخسر على برميل النفط أكثر من سعره

2020/03/14 | 09:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن إجراء العراق مفاوضات مع دول منظمة اوبك، لإيجاد حلول لعودة أسعار النفط الى ما كانت عليه، مؤكدا ان العراق […]

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