لاعب المنتخب الوطني يوجه رسالة للجماهير بسبب كورونا

2020/03/14 | 09:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجّه لاعب منتخب العراق لكرة القدم والمحترف بصفوف كريليا سوفيتوف الروسي صفاء هادي، اليوم السبت، رسالة توعية للجماهير العراقية بخصوص فيروس كورونا، وذلك بعد أن سجل العالم حالات كثيرة خلال اليومين الماضيين، علقت على إثرها أغلب الدوريات الأوروبية إلى إشعار آخر.

وطالب نجم أسود الرافدين، المواطنين بالحفاظ على حياتهم من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تحد من إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف اللاعب في الرسالة التي وجهها عبر حسابه بموقع "الإنستغرام"، قائلا "أهلي وناسي، كل فرد حياته وصحته غالية ومحط اهتمام، لذا أحثكم على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، وتنفيذ كلّ توجيهات الجهات المعنية، قلبي وعقلي معكم دائماً".

وتابع، "أدعو الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وعطفه ويمن على جميع أبناء الوطن وكلّ إنسان في بقاع الأرض بالصحة والعافية".

وختم اللاعب المحترف في الدوري الروسي رسالته، "أتمنى من أخوتي، نجوم الرياضة والفن وكلّ شخص أن يؤدوا دورهم بنشر التوعية لمواجهة فيروس كورونا الخطير، والأخطر منه هو تجاهل هذا الوباء وعدم التعامل معه بحذر ووقاية صحية".

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