اجرام كربلاء تعلن القبض على متهمة بسرقة مبالغ من منزلين

2020/03/14 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام محافظة كربلاء، السبت (14 آذار 2020)، القبض على متهمة بعد قيامها بسرقة مبالغ مالية من دارين في قضاء الحر وباب طويريج.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " مفارز المديرية في المحافظة، تمكنت، من القبض على متهمة بعد قيامها بسرقة مبالغ مالية من دارين في قضاء الحر وباب طويريج في كربلاء".

وأضافت أن "المتهمة اعترفت بقيامها بسرقة مبلغ ٨٠٠ دولار أمريكي مع مبلغ ٩٠ ألف وجهاز موبايل"

وأشارت المديرية إلى أنه "صدقت اقوالها قضائياً كما تم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابق لاعترافاتها الابتدائية والقضائية وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق المادة 444 من قانون العقوبات واحالتها الى المحكمة المختصة لتنال جزائها العادل".

بغداد اليوم-بغداد

قررت خلية الأزمة في محافظة واسط، السبت (14 آذار، 2020) غلق ناحية شيخ سعد، في المحافظة، بعد وفاة شخص بسبب فيروس كورونا.

وذكرت دائرة صحة محافظة واسط، في بيان، أن "حالة وفاة سُجلت لمصاب مسن بفيروس كورونا، من أهالي ناحية

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، السبت (14 آذار، 2020) عن سلامة الموقف الصحي لثلاث حالات اشتباه بفايروس كورونا.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، فاضل نبيل في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "نتائج الفحوصات المختبرية لثلاث حالات

بغداد اليوم ـ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في الاقليم، فيما أكدت تسجيل 9 اصابات جديدة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد مواطني الاقليم الذين تم وضعهم

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