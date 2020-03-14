خلية أزمة واسط تقرر غلق ناحية ’’شيخ سعد’’ بعد وفاة شخص بسبب كورونا

2020/03/14 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قررت خلية الأزمة في محافظة واسط، السبت (14 آذار، 2020) غلق ناحية شيخ سعد، في المحافظة، بعد وفاة شخص بسبب فيروس كورونا.

وذكرت دائرة صحة محافظة واسط، في بيان، أن "حالة وفاة سُجلت لمصاب مسن بفيروس كورونا، من أهالي ناحية شيخ سعد دخل، مع زوجته المصابة ايضاً، إلى المستشفى بعد أن عادا مؤخرا من إيران.

وأشار إلى أن "المصاب كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي، وهو ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته رغم الإجراءات الطبية".

بدورها، أعلنت شرطة محافظة واسط، انه "بالنظر لوجود حالة وفاة احد الأشخاص في ناحية شيخ سعد بسبب فايروس كورونا، وعليه قررت خلية الأزمة في محافظة واسط، غلق ناحية شيخ سعد، يمنع الدخول الى الناحية أو الخروج منها".

وبذلك يرتفع عدد الوفيات المتأثر بفايروس كورونا الى 10 في عموما البلاد، بالوقت عينه وصلت عدد الإصابات الى أكثر من 90 حالة.

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام محافظة كربلاء، السبت (14 آذار 2020)، القبض على متهمة بعد قيامها بسرقة مبالغ مالية من دارين في قضاء الحر وباب طويريج.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " مفارز المديرية في الم

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، السبت (14 آذار، 2020) عن سلامة الموقف الصحي لثلاث حالات اشتباه بفايروس كورونا.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، فاضل نبيل في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "نتائج الفحوصات المختبرية لثلاث حالات

بغداد اليوم ـ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في الاقليم، فيما أكدت تسجيل 9 اصابات جديدة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد مواطني الاقليم الذين تم وضعهم

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