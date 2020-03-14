2020/03/14 | 09:47 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، أن استهداف مشروع مطار كربلاء الدولي من قبل القوات الامريكية استهداف للسيادة العراقية كونه منشأة تابع...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: الاعتداءات الأميركية تحتاج لرد حكومي قوي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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