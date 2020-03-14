سائرون: الاعتداءات الأميركية تحتاج لرد حكومي قوي

2020/03/14 | 09:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، أن استهداف مشروع مطار كربلاء الدولي من قبل القوات الامريكية استهداف للسيادة العراقية كونه منشأة تابع...

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