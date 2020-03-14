2020/03/14 | 09:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار العدوان الأميركي السافر على مواقع عسكرية للحشد الشعبي والمنشآت المدنية في العراق ردود فعل غاضبة على ارفع المستويات السياسية، حيث طالب أبناء الشع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتقادات غاضبة للخرق الامريكي، هل سيدفعه لخروج قواته؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتقادات غاضبة للخرق الامريكي، هل سيدفعه لخروج قواته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).