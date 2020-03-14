دراسة جديدة تكشف “عُمر فيروس كورونا” في الهواء وعلى الأسطح

2020/03/14 | 09:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال العالم مشغولا بأزمة فيروس “كورونا” المستجد، الذي ضرب عشرات الدول وأصاب عشرات الآلاف وقتل المئات، فيما تستمر المعامل في دراسة سلوك المخلوق الفتاك سعيا لإيجاد علاج فعال له.[…]

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