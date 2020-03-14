إصابة رئيس البرازيل بفيروس كورونا

2020/03/14 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع “O Dia” أن نتائج التحليل الأول، أظهرت إصابة الرئيس البرازيل، جاير بولسورنارو، بفيروس كورونا.وفي وقت سابق، أظهرت الاختبارات إصابة، فابيو واجنجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي، بفيروس كورونا، وبعدها قام الرئيس البرازيلي بإجراء تحليل للتأكد من إصابته بالفيروس.ووفقا للموقع، فإن نتائج التحليل كانت إيجابية (أي تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا)، ولكن

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