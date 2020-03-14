صحة واسط تسجل حالة وفاة بكورونا

2020/03/14 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، السبت، عن تسجيل حالة وفاة لمصاب مسن بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “تم تسجيل حالة وفاة لمصاب مسن بفيروس كورونا من أهالي ناحية شيخ سعد دخل مع زوجته المصابة ايضاً الى المستشفى بعد ان عادا مؤخرا من إيران”.وأضاف البيان، أن “المصاب كان يعاني من

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