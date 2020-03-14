حظك لهذا اليوم , برجك لهذا اليوم 14-3-2020 السبت

2020/03/14 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل،سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة.اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك.قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.الثور 20 نيسان – 20 أيار عزيزي برج الثور،بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما

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