أكثر من 50 مليار دولار لمكافحة

2020/03/14 | 09:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.يأتي إعلان حالة الطوارئ كأبرز خطوات الإدارة الأمريكية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو 41 شخصا داخل البلاد.ما الذي يعنيه إعلان الطوارئ؟حالة الطوارئ هي حالة تخوّل الإدارة الأمريكية بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادة القيامُ بها، والتي تعلنها أثناء الكوارث، أو حالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ.في عام 1976 تم التوقيع على "قانون حالات الطوارئ الوطنية" يهدف منع فرض حالات طوارئ مفتوحة الأمد وتعزيز سلطات الكونغرس في مراقبة صلاحيات الرئيس تحت هذه الظروف.يسمح القانون للرئيس بالتصرف في عشرات المليارات من الدولارات لوقف حالة الطوارئ التي كان من الممكن أن يتم إنفاقها بشكل مختلف.يتولى الرئيس السلطات الممنوحة له بموجب قانون ستافورد لعام 1988، والذي يمكّن الرئيس من استخدام أموال الإغاثة في حالات الكوارث وغيرها من صناديق مساعدة الطوارئ بموافقة الكونغرس.يخصص قانون ستافورد مليارات الدولارات من الأموال لمجموعات اختبار الفيروسات والأدوية والإمدادات الطبية الأخرى وحتى الطعام والماء بناء على طلبات الولايات.وخلال إعلان الطوارئ، اليوم الجمعة، قال ترامب إن القانون سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة الفيروس، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.وأضاف أن الإدارة ستتخلى عن القواعد التي تحكم المكان الذي يتلقى فيه المرضى العلاج، وكذلك القواعد التي تحكم عدد أسرّة المستشفيات التي يمكن أن توجد في مكان واحد.كما ذكر ترامب أن شركة "غوغل" تعمل على تطوير موقع إلكتروني، سيسهل على الأمريكيين إجراءات الفحص الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.وتتوقع الإدارة الأمريكية توفير 1.4 مليون اختبار بحلول الأسبوع المقبل، وخمسة ملايين أخرى بحلول الشهر المقبل.ما الذي يحدث عند إعلان الطوارئ؟في الولايات المتحدة، يمكن للرئيس أن يعلن حالة طوارئ على المستوى الوطني مما يجعل 500 قانون فيدرالي ساري المفعول.ويمكن لحكام الولايات أو العمد إعلان حالة الطوارئ التي تغطي ولايتهم فقط.يختلف تطبيق الطوارئ من بلد إلى آخر ولكن الإجراءات التي يمكن للحكومة القيام بها بعد إعلان الطوارئ هي:يشار إلى أنه منذ عام 1976 أعلن كل رئيس أمريكي حالة طوارئ وطنية واحدة على الأقل، وأعلن الرئيس السابق أوباما حالة الطوارئ في عام 2009 خلال وباء إنفلونزا الخنازير.وكان ترامب قد تعرّض للانتقاد لإعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في 2018، حيث خُصصت مليارات الدولارات من الإنفاق لبناء جدار على طول الحدود.يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حتى ظهر يوم الجمعة 2000 حالة مؤكدة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 41 وفاة.

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