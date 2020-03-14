أمانة بغداد: ملاكاتنا مستنفرة لمواكبة هطول الأمطار

2020/03/14 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، السبت، “استنفار” ملاكاتها لمواكبة هطول الأمطار في العاصمة.وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “ملاكاتها مستنفرة منذ مساء أمس لمواكبة هطول الأمطار التي ازدادت شدتها خلال ساعات الليل”.وأكدت الأمانة، “التصفير المستمر لمحطاتها وخطوطها، بالإضافة إلى التشديد على اتخاذ كوادرها كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أي زخات مطر خلال الساعات

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